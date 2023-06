Schwierige Löscharbeiten

Auch ein Hubschrauber bekämpfte am Mittwoch den Waldbrand an der sächsisch-brandenburgischen Landesgrenze. Das Feuer war am Dienstag ausgebrochen und konnte zunächst gelöscht werden. Später fachte der Wind Glutnester neu an, wie ein Polizeisprecher am Einsatzort berichtete.

Ein Hubschrauber der Polizei unterstützt die Löscharbeiten in der Gohrischheide. Bildrechte: xcitepress, Rico Löb

Problematisch waren bei den Löscharbeiten vor allem Bahnschwellen, die mit Öl durchtränkt sind. Aus Sicherheitsgründen wurde versucht, die Glutnester von der Luft aus zu lokalisieren und zu löschen. Insgesamt waren am Mittwoch rund 200 Einsatzkräfte am Brandort. Auch ein Hubschrauber der Bundespolizei war im Einsatz. Dieser kann nach Angaben eines Sprechers insgesamt bis zu 1.800 Liter Wasser abwerfen.

Rauchwolken steigen über der Gohrischheide auf. Bildrechte: xcitepress/Rico Löb

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Laut Polizei sind in der Gohrischheide drei Brandausbruchstellen entdeckt worden. Deshalb bestehe der Verdacht der Brandstiftung, so ein Polizeisprecher. Etwa 130 Hektar Wald wurden vernichtet.

Der Waldbrand in der Gohrischheide war nach Informationen der Feuerwehr am Dienstag gegen 13 Uhr entdeckt worden. Es brannte in mehreren Richtungen nahe des Ortes Neudorf bei Zeithain. Einsatzkräfte aus Sachsen und Brandenburg kämpfen den Angaben zufolge gemeinsam gegen das Feuer. Heftige Winde erschwerten die Situation, trotzdem konnte das Feuer am Dienstag zunächst gelöscht werden.

Feuer bereits am Montag

Bereits am Montag hatte es in der Heide gebrannt: Zwei Feuer brachen nach Angaben der Polizei kurz hintereinander in unmittelbarer Nähe aus. Es brannte einmal auf 100 Quadratmetern und einmal auf 650 Quadratmetern. Die Brände konnten noch am Montag gelöscht werden. Die Höhe des Schadens stand zunächst nicht fest. Nach Einschätzung der Polizei sind auch hier die Feuer gelegt worden. Sie ermittelt wegen Brandstiftung.

Mit Hilfe moderner Technik behalten die Feuerwehrleute während des Löscheinsatzes den Überblick. Bildrechte: xcitepress/Rico Löb

Großes Feuer vor einem Jahr