Weil sie eine Parkkralle an ein Auto anbringen wollte, ist eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes Riesa angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die 36-Jährige am Montag die Parkkralle in der Friedrich-Engels-Straße an einem Pkw befestigen. Die Autobesitzerin habe Verwarnungsgelder nicht rechtzeitig bezahlt.

Eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes ist während ihres Einsatzes in Riesa angegriffen worden. Sie wollte eine Parkkralle an einem Auto anbringen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa