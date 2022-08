Die vergessenen Dörfer an der Elbe

Eine Brücke an der Staatsstraße 88 mit Durchflusslöchern, die dem Hochwasserschutz dienen sollen. Aus Sicht der Bürgerinitiativen eine Fehlkonstruktion: Sie sei an der falschen Stelle gebaut worden.

Eine Brücke an der Staatsstraße 88 mit Durchflusslöchern, die dem Hochwasserschutz dienen sollen. Aus Sicht der Bürgerinitiativen eine Fehlkonstruktion: Sie sei an der falschen Stelle gebaut worden.

Eine Brücke an der Staatsstraße 88 mit Durchflusslöchern, die dem Hochwasserschutz dienen sollen. Aus Sicht der Bürgerinitiativen eine Fehlkonstruktion: Sie sei an der falschen Stelle gebaut worden. Bildrechte: Laurie Stührenberg

Die Elblandschaft in Nünchritz: Durch Auflandung wird das Ufer über die Zeit immer höher und die Fläche, auf der sich der Fluss im Extremfall ausbreiten kann, immer kleiner. Eine Gefahr für die Dörfer an der Elbe.

Die Elblandschaft in Nünchritz: Durch Auflandung wird das Ufer über die Zeit immer höher und die Fläche, auf der sich der Fluss im Extremfall ausbreiten kann, immer kleiner. Eine Gefahr für die Dörfer an der Elbe.

Die Elblandschaft in Nünchritz: Durch Auflandung wird das Ufer über die Zeit immer höher und die Fläche, auf der sich der Fluss im Extremfall ausbreiten kann, immer kleiner. Eine Gefahr für die Dörfer an der Elbe. Bildrechte: Laurie Stührenberg

Normalerweise fließen nach Angaben der BIs rund 300 bis 400 Kubikmeter Wasser pro Sekunde an den Dörfern vorbei. Im Hochwasserfall wie im Jahr 2002 sind es laut Hochwassergefahrenkarte der LTV rund 4.000 Kubikmeter mehr. Solche sogenannten Jahrhunderthochwasser ließen sich nicht verhindern, heißt es von den BIs, aber man könne und müsse den Wassermassen in Extremsituationen genug Platz bieten, damit sie gut abfließen können, ohne größeren Schaden anzurichten. Vor allem, weil sie mit der sich verschärfenden Klimakrise immer häufiger auftreten werden.

Auflandung Auflandung (auch Anlandung genannt) entsteht auf natürliche Weise, weil der Fluss Sand, Gestein und Sedimente mit sich führt. Diese können sich an bestimmten Stellen anlagern oder sogar Inseln bilden und das Flussbett abflachen. Bei Hochwasser können Sand und Gestein in Auen- und Uferbereiche dringen, sodass das Gelände auf diese Weise mit der Zeit stetig höher wird.

Die Lösung? Elbberäumung. Büsche, Bäume und Pflanzen, die an der falschen Stelle stehen, müssen weichen, damit sich das Ufer über die Zeit nicht auftürmt. In der Elbaue habe früher kein Strauch gestanden, sind sich die Bürgerinitiativen einig.

Doch auch hier ist es schwierig, alle unter einen Hut zu bekommen: Die Gebiete links und rechts der Elbe sind Fauna-Flora-Habitate. Das heißt, die Bäume müssen an vielen Stellen stehen bleiben, weil sie als Lebensräume geschützt werden sollen. "Das ist ein Konflikt zwischen Naturerhaltung und Hochwasserschutz. Dabei gehört die Pflege der Uferzonen genauso zum Hochwasserschutz wie der technische Hochwasserschutz", sagt Udo Schmidt. Aus Sicht von Umweltschützern kommt die Beseitigung der Lebensräume in der Elbaue zum Hochwasserschutz nicht infrage.

"Wir haben kein Problem damit, dass in bestimmten Situationen die Deiche geöffnet werden und dann die landwirtschaftlichen Flächen als Polderfläche dienen. Aber dann ist die Entschädigungsfrage noch nicht geklärt." Wäh renddessen arbeitet Sachsen an der Gewinnung von Retentionsflächen, wie das Sächsische Umweltministerium mitteilte. Ebenfalls sei ein sächsisches Auenprogramm entwickelt worden.

Die verschiedenen Perspektiven und Interessen machen es schwierig, in den Dörfern an der Elbe eine Lösung zu finden. "Es geht sehr, sehr langsam voran", so Rainer Moritz. "Dass das zu Frust führt, können Sie sich vorstellen." "Vielleicht muss erst wieder ein Ereignis eintreten, dass man wieder wach wird", sagt Landwirt Förster. Auch er spricht von dem "Vergessenheitsfaktor“: "2002 ist lange her. Man redet noch drüber, aber für die jüngere Generation ist das ein fremdes Thema. So richtig in die Lage reinversetzen können sich die wenigsten."