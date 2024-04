Seine Augen fahren den Beton entlang. Der Himmel ist zu sehen, hoch getürmte Wolken. Viel mehr Freiheit hatte Paul nicht in den vergangenen drei Jahren. Seine Adresse: Justizvollzugsanstalt Zeithain. Seine Erfahrung: "Man ist immer allein." Paul kennt das, er ist nicht zum ersten Mal hinter Gittern. "Man macht zwar äußerlich einen Harten – aber innen drin sieht es anders aus." Im Gefängnis ist auch die Seele nicht frei. Das weiß Paul. Wahrscheinlich beginnt die Gefangenschaft der Seele bei vielen hier drin schon lange, bevor sich die Gefängnistore schließen. Bei Paul war es so.

"Wir nehmen wahr, dass zunehmend psychisch Erkrankte auftauchen im Haftalltag", sagt die Zeithainer Gefängnisseelsorgerin Christel Bakker-Bents. Deshalb berät die Bundeskonferenz der deutschen Gefängnisseelsorger in dieser Woche in Schmochtitz bei Bautzen über den Umgang mit psychisch Kranken im Strafvollzug. Auch Sachsens Justizministerin Katja Meier wird zu Gast sein. "Wenn jemand beispielsweise psychotisch ist, hat er ganz andere Wahrnehmungen als andere Menschen", erklärt die Seelsorgerin die Herausforderung. Sie wünscht sich mehr Fortbildungen für Justizmitarbeiter zum Umgang mit psychisch kranken Inhaftierten.

Paul hat die Gefängnispfarrerin auf der Station A3 in Zeithain kennen gelernt, in dem vergitterten Plattenbau aus DDR-Zeiten. Er ließ sich dorthin verlegen, weil sein Wille doch das letzte Wort behalten wollte: Es ist die Suchttherapie-Station. Als sie vor zehn Jahren eingerichtet wurde, war sie die erste bundesweit. "Dahin zu gehen war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können", sagt Paul heute. "Ich dachte: Jetzt oder nie."

Auf der Therapie-Station lernte Paul, mit seiner Nervosität umzugehen. Und mit seiner Lebensgeschichte, die ihn hierher geführt hat. Jeden Abend durfte er mit seiner Freundin telefonieren, sie wurde sein Anker in ein Leben danach.

Paul ist seit einem Jahr clean, nun ist er im offenen Strafvollzug. Etwas begann in ihm zu heilen hinter Gittern. Was es ist? "Dazu gibt es eine echt gute Geschichte", lächelt er. Seine Mutter, zu der jeder Kontakt abgebrochen war, meldete sich wieder bei ihm. "Das war für mich dann so einer der Wendepunkte."