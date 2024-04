Großenhain Gestohlene Oltimer-Motorräder nach neun Jahren wieder aufgetaucht

Ein Zeuge hatte die Motorräder in einer Wohnung eines 49-jährigen Mannes in Großenhain entdeckt und dies der Polizei gemeldet. Beamte stellten die Oldtimer sicher und informierten den 82 Jahre alten Eigentümer. Am Mittwoch übergaben sie ihm seine Maschinen. Er hatte in Onlineforen nach den Motorrädern gesucht und um Unterstützung gebeten.