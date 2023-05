Anfang des Jahres hatte die Landesregierung erstmals Gespräche über den Bau eines Rheinmetall-Werkes in Sachsen bestätigt. Dabei soll ein Standort im Bereich des ehemaligen Militär-Geländes am Flughafen Großenhain derzeit die besten Chancen haben. Kretschmer warb in Limbach-Oberfrohna um Verständnis für das Vorhaben. Deutschland habe sich klar dafür entschieden, mit 100 Milliarden Euro den Investitionsstau bei der Bundeswehr anzugehen. "Wenn man das macht, dann sollte man versuchen, eine solche Produktion in Deutschland und damit die Wertschöpfung in unserem Land zu haben." Noch sei es aber "viel zu früh". Die Bundesregierung habe ihre Entscheidung noch nicht getroffen.