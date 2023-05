Bei Ihrer Vorstellung hat Ministerpräsident Michael Kretschmer die Fläche in Großenhain hervorgehoben, wo es Gespräche mit Rheinmetall gibt. Erwähnt hat er auch die geplante Ansiedlung eines Bundeswehrbataillons in der Oberlausitz. Zudem hat sich Sachsen bei Rheinmetall als Standort für die Fertigung von Rumpfteilen für den neuen F-35-Kampfjet beworben. Sehen Sie die Zukunft für Sachsen in Großinvestitionen im Rüstungs- und Bundeswehrbereich?

Ich denke, dass jede Chance, genutzt werden sollte, hochwertige Arbeitsplätze in einer komplexen Produktion zu schaffen, die sich auch einfügen in die bestehende Forschungs- und Hochschullandschaft. Und die nachhaltig sind. Sachsen hat hervorragende Standortbedingungen in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel in der Automobilindustrie und Mikroelektronik. Gerade bei der Mikroelektronik kommt man bei Investitionen an Sachsen, am Silicon Saxony, nicht vorbei. Das ist eine große Erfolgsgeschichte. Und das wollen wir weiter fördern. Denn wir haben zwar stark aufgeholt gegenüber dem Westen, sind aber vom Bruttoinlandsprodukt im Westen noch weit entfernt.