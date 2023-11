In einem Schreiben an die Angehörigen und Betreuer macht nun die Heimaufsicht auf die "Gefährdungslage" in dem Pflegeheim aufmerksam und rät den Angehörigen, die etwa 30 Bewohnerinnen und Bewohner in einer anderen Einrichtung unterzubringen. Einige der Betroffenen hätten bereits reagiert und die Heimaufsicht gebeten, sie dabei zu unterstützen, so Leibiger.