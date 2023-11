Atemwegserkrankungen Krankheitswelle: Pflege und Kitas am Limit

Hauptinhalt

24. November 2023, 10:34 Uhr

Durch die aktuelle Krankheitswelle fallen in Kitas und der Pflege reihenweise Mitarbeiter aus. Und in diesen Bereichen herrscht eh schon Personalmangel. Hohe Kosten für Lohnfortzahlungen und Ersatz-Personal könnten besonders die Kindertagesstätten in die Knie zwingen.