Auch die Heimaufsicht will in Erfahrung bringen, ob sich das Heim noch trägt und hat entsprechende Unterlagen von Primavita angefordert. Doch wie kann es überhaupt dazu kommen, dass ein Unternehmen mehr als ein halbes Jahr lang keine Löhne zahlt und keine Behörde schreitet ein? Der Riesaer Anwalt Thomas Pollmächer hat eine Erklärung: Die Sozialbeiträge für die Beschäftigten seien immer bezahlt worden. Ansonsten wären die Kassen schon längst eingeschritten - wegen möglicher Insolvenzverschleppung oder anderer Delikte.

Am Donnerstag hat sich Geschäftsführer K. in einem Brief erneut an die Beschäftigten gewandt und versprochen, dass sämtliche offenen Lohn- und Gehaltszahlungen bis zum 27.11. auf ihren Konten eingehen würden. Die Beschäftigten des Pflegeheims haben am Freitag nach MDR-Informationen entschieden, auf dieses Angebot einzugehen und bis dahin weiterzuarbeiten. Auch die drei Mitarbeitenden, die ursrpünglich zum 18.11. den Dienst einstellen wollten, schlossen sich dem Angebot an. Sollten die Gelder aber bis dahin nicht auf den Mitarbeiter-Konten eingehen, wollen alle Beschäftigten geschlossen die Arbeit niederlegen.