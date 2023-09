Ein hierzulande seltenes Schauspiel gab es in der vergangenen Nacht in Sachsen zu sehen: Bunte Polarlichter erstrahlten am Himmel. Sie tatsächlich zu sehen, dafür sah die Prognose zunächst eigentlich gar nicht vielversprechend, erzählt Hobby-Astronom Stefan Schwager von der Sternwarte Riesa bei MDR SACHSEN. Dann hat es doch geklappt. Für den leidenschaftlichen Sternengucker ein ganz besonderes Ereignis, denn hierzulande ist das Naturschauspiel eher selten zu erleben. Polarlichter entstehen infolge eines Sonnensturms und sind sonst vor allem im skandinavischen Raum zu beobachten.

Umso bewegender war es für den Stefan Schwager, das Naturschauspiel in seiner Heimatstadt Riesa erleben zu können: "Gegen ein Uhr nachts war das ein Farbenspiel am Himmel! Dann tauchte der Himmel in ein kräftiges Rot. Unterhalb des roten Schleiers hat man die grüne Farbe sehr deutlich erkannt. Zwischendurch zeigten sich dann senkrechte helle Strahlen, die den Himmel füllten. Es war sehr eindrucksvoll," schwärmt er am Morgen danach immer noch tief beeindruckt bei MDR SACHSEN.