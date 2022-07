Kriminalität Mann bedroht Passanten in Riesa mit Machete und Messer

Ein Mann soll am Sonnabend in Riesa mehrere Passanten mit einer Machete und einem Messer bedroht haben. Der Tatverdächtige hat dabei offenbar unter Drogen gestanden, wie ein Test der Polizei bestätigte.

Alarmierte Beamte hätten den Mann in der Nacht zum Sonntag gestellt, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Drogentest der Polizei habe bei ihm positiv auf das Betäubungsmittel Cannabis reagiert. Von den Passanten wurde nach derzeitigem Stand der Informationen am Montagabend keiner verletzt.