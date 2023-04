Die jetzigen Eigentümer, ein Anwalt und eine Gräfin aus München, hatten es erst im vergangenen Herbst von einem insolventen Münchner Architekten gekauft. Warum sie es nun schon wieder verkaufen wollen, ist nicht bekannt. Die Gemeindeverwaltung Nünchritz hatte erst nach Anfrage von MDR SACHSEN erfahren, dass das Schloss zum Verkauf steht. "Nünchritz hat großes Interesse, dass das Schloss im Privateigentum mit Leben erfüllt wird und in seiner historischen Substanz erhalten bleibt. Darüber hinaus ist es im Interesse der Gemeinde, dass der Schlosspark weiter für die Öffentlichkeit zugänglich bleibt", sagte Bürgermeisterin Andrea Beger am Mittwochabend.

Die aktuellen Eigentümer hätten der Gemeinde mitgeteilt, dass ein Nutzungskonzept von einem Architekturbüro erarbeitet worden sei. Um das Konzept umsetzen zu können, sei man auf der Suche nach weiteren Investoren und habe dazu die Sotheby`s Immobilientochter beauftragt. Unabhängig davon liefen die Aktivitäten zur Erhaltung des Schlosses und seiner Parkanlage durch die Eigentümer weiter. Es seien bereits dringende Reparaturen am Schloss umgesetzt als auch die Pflege und Bepflanzung des Parks gefördert wurden, zitiert Bürgermeisterin Beger aus dem Telefonat. Zur Parkpflege stehe man weiter mit den "Parkengeln" in Kontakt.

Erstmalig erwähnt wurde die Anlage im Jahr 1205. Im Jahr 1722 kaufte dann der sächsische Kanzler Heinrich Graf von Bünau das Anwesen. So entstand in den darauffolgenden Jahren auf den Grundmauern eines Klosters die Dreiflügelanlage im Barockstil, deren Bausubstanz bis heute weitgehend erhalten geblieben ist. Federführend für den Umbau war der Ratszimmermeister George Bähr, bekannt als Baumeister der Dresdner Frauenkirche. Von 1880 bis 1928 waren die Leipziger Kunstsammler Julius Harck und Fritz von Harck sowie von 1928 der Fabrikant Willi Böttger Besitzer des Schlosses. Ab 1945 war es in kommunalem Eigentum, danach im Privatbesitz. Die Weinberge in unmittelbarer Nähe werden bewirtschaftet.