Es sei anders als gedacht eine relativ schnelle, kurze und zeitige Lese geworden - und im Ergebnis besser als erwartet. "Es wird ein guter Jahrgang, in Qualität und Menge", so Hößelbarth. Deshalb könne die ursprüngliche Prognose etwas nach oben korrigiert werden. "Es ist geringfügig weniger als die letzte Ernte, und wir gehen so von 2,3 bis 2,4 Millionen Litern für Sachsen aus." Das seien fünf bis zehn Prozent weniger als 2021. Doch die Qualität sei besser.

Dabei waren die Winzer wegen des Wetterumschwungs zum Ende des Sommers besonders im Stress. Das Problem sei nicht die Kälte gewesen, sondern die Nässe, sagte der Verbandschef. Allein in Radebeul sei mehr Niederschlag heruntergekommen als in den sieben Monaten zuvor. "Das ist weniger günstig für den Weinbau." Zu Lesebeginn Ende August sei man weiter von Hitze und Trockenheit ausgegangen. Das habe sich umgekehrt. Die Betriebe waren bei der Lese und im Keller herausgefordert. "Was sonst in sechs bis acht Wochen reingekommen ist, war es diesmal in vier bis fünf Wochen", sagte Hößelbarth.