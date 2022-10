Im Tarifkonflikt bei der Teigwaren Riesa GmbH rechnet die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit einem längeren Arbeitskampf und richtet deshalb einen Solidaritätsfonds ein. Bei der Streikversammlung am Montag habe man eine Fortsetzung des Arbeitskampfes beschlossen, sagte NGG-Sekretär Olaf Klenke. Bei dem Riesaer Nudelproduzenten wird seit Anfang Oktober gestreikt.

Man stelle sich weiterhin auf mehrwöchige Streiks beim ostdeutschen Marktführer ein, so der Gewerkschafter weiter. Der Solidaritätsfonds solle Beschäftigte unterstützen, die durch den Streik in eine Notlage geraten. Viele erhielten nur einen Stundenlohn von 12,51 Euro und hätten "schon so Probleme, über die Runden zu kommen", hieß es.