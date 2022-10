Die NGG habe bereits von ihren ursprünglichen Forderungen Abstand genommen. Die Gewerkschaft habe einen klaren Auftrag von den Beschäftigten der Nudel-Fabrik in Riesa bekommen, in der etwa 150 Beschäftigte arbeiten. Die Mehrheit wolle weg vom Mindestlohn, so Klenke: "Welchen Anspruch hat das Unternehmen als Markenführer in Ostdeutschland? Sollen die Leute dauerhaft auf Mindestlohn gehalten werden in so einem namhaften Unternehmen?"

Teigwaren Riesa ist der Markenführer für Nudelprodukte in Ostdeutschland. Bildrechte: dpa