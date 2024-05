Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und medizinische Rettungsdienste haben am Samstag bei Zeithain im Landkreis Meißen eine Großübung abgehalten. Auch Polizei und Landwirte waren mit Technik vor Ort. Zur Vorbereitung auf die Waldbrandsaison probten insgesamt rund 200 Teilnehmer mit mehr als 50 Fahrzeugen in der Gohrischheide den Ernstfall.

Parallel zu der Löschübung wurden Führungskräfte der Landkreise Meißen und Mittelsachsen sowie der Feuerwehren aus den beteiligten Gemeinden mit Planungen und Abläufen für solche Einsätze vertraut gemacht. Wie der für die Gohrischheide zuständige Revierförster Stefan Müller MDR SACHSEN sagte, ist die Großübung eine Reaktion auf die Feuer in den vergangenen Jahren. Im Sommer 2022 hatte es in dem Naturschutzgebiet an der Landesgrenze zu Brandenburg den größten Waldbrand in Sachsen seit mehr als 30 Jahren gegeben.