In diesem Sommer hat es in Sachsen deutlich weniger Waldbrände gegeben als im vorherigen Jahr. Wie der Staatsbetrieb Sachsenforst mitteilte, wurden von Juni bis August insgesamt 68 Feuer gemeldet. Dabei seien rund 120 Hektar Wald zerstört worden, der größte Teil davon in der Gohrischheide an der sächsisch-brandenburgischen Landesgrenze.

Die Gohrischheide an der sächsisch-brandenburgischen Landesgrenze forderte auch in diesem Sommer großen Einsatz von der Feuerwehr. Bildrechte: IMAGO/lausitznews.de

2022 waren allein in dieser Region mehr als 550 Hektar durch ein Feuer zerstört worden. Es war der größte Waldbrand in Sachsen seit 30 Jahren. Hinzu kamen Brände im Nationalpark Sächsische Schweiz und in der Gemeinde Arzberg.

Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 215 Waldbrände in Sachsen. Dabei wurden nach Angaben von Sachsenforst rund 780 Hektar Wald von den Flammen zerstört. In diesem Jahr brannte es bislang 92 Mal in den Wäldern auf insgesamt 121 Hektar.