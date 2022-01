Dresden wolle mit gutem Beispiel vorangehen. Eine Umfrage von MDR AKTUELL ergab: Auch andere Städte stellen sich der Debatte. In Leipzig ist ein Antrag der Grünen gerade im Verfahren. In Magdeburg gibt es auf Anstoß der Linken seit Dezember kostenfreie Menstruationsartikel für ausgewählte Schulen. Auch in Halle soll ein Pilotprojekt an einer Schule starten. In Erfurt und Jena hingegen redet noch niemand darüber.