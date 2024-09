Dresden und die beiden Landkreise Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge führen ein neues Alarmierungssystem ein. Laut der Stadtverwaltung Dresden können sich qualifizierte Ersthelfer bereits seit dem 1. Juli 2024 in der App "Region der Lebensretter" registrieren. Nun haben auch die Rettungsleitstellen das System eingeführt und können registrierte Ersthelfer, die sich in der Nähe befinden, über die App alarmieren und zum Notfallort leiten. Ziel ist, dass die per App gerufenen Ersthelfer schon bevor der Rettungsdienst eintrifft mit den Ersthilfemaßnahmen beginnen können. In der Oberlausitz wird die App bereits erfolgreich seit 2023 genutzt.