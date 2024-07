Das Betreiberpaar eines Campingplatzes in Boxdorf freut sich auf den Besuch dreier Männer, die im Sommer 1967 eine Flaschenpost auf dem Gelände vergraben hatten. Mirko Naumann hatte die Spiritusflasche aus DDR-Zeiten im Juni bei Bauarbeiten mit dem Bagger entdeckt und unter einer Wurzel hervorgeholt. 57 Jahre nach ihrem Aufenthalt in Boxdorf sollen die drei Absender noch mal dorthin zurückkehren und in Erinnerungen schwelgen.

Über den Fund berichtete das Ehepaar Naumann in sozialen Medien und erreichte viel Aufmerksamkeit. "Es gab viele Anrufe und Nachfragen. Dass das so eine Welle schlägt, hätte ich nicht gedacht", sagt Daniela Naumann. Sie vermutet: "Die Leute lechzen nach schönen Sommergeschichten."

Wir waren beide wie kleine Kinder und haben uns gefreut. Denn so häufig findet man so einen Schatz ja nicht.

Die Sommergeschichte in Boxdorf am Oberen Waldteich könnte im August ein weiteres Kapitel bekommen. "Die drei, die die Flaschenpost bauten, waren damals so 15 oder 16 Jahre alt. Sie leben alle noch, zwei wohnen weiter weg", erzählt Daniela Naumann. Es stehe noch nicht genau fest, aber im August könnte es ein Treffen auf dem Zeltplatz geben. Sie wisse noch nicht, ob die Über-70-Jährigen zelten oder lieber in einem Hotelbett schlafen wollten. Doch die Naumanns haben zum Plausch eingeladen und freuen sich schon auf die Gespräche.