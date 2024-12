In Meißen sind am Sonntagabend vier Tote entdeckt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltsschaft mitteilten, lagen die drei Kleinkinder im Alter von ein, zwei und drei Jahren und ihr 37 Jahre alter Vater leblos in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Cölln. "Nach bisherigen Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass keine Dritten involviert waren", sagte Polizeisprecher Marko Laske zu MDR SACHSEN. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sei der leblos aufgefundene Mann mit dem Tod der Kinder in Zusammenhang zu bringen.