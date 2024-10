Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Sonnabend. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werde unter anderem geprüft, ob es einen Zusammenhang zu Bedrohungen des Meißner Vereins in den vergangenen Wochen gebe, hieß es von der Polizei.

Der Verein, der sich unter anderem für Flüchtlinge einsetzt, berichtet auf seiner Internetseite von gehäuften Angriffen in den vergangenen Wochen. So sei ein Brandanschlag auf das Vereinsschild am Eingang verübt worden. Zudem hätten Unbekannte Hundekot am Türschloss präpariert und mehrfach Briefe am Zaun hinterlassen, deren Inhalte die Vereinsmitglieder als bedrohlich empfundenen haben.