Rechtsextremismus Nach Hakenkreuz auf Wandbild: Kita in Plauen erneut beschmiert

An die Kindertagesstätte "Am Rähnisberg" war erst vor wenigen Wochen ein Hakenkreuz geschmiert worden. Nun wurde die Kita erneut Ziel. Unbekannte hatten Waffen an eine Wand gemalt. Ein Demokratie-Verein spricht von einem klaren Problem im Stadtteil.