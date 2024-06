Eigentlich geht das Ganztagsangebot (GTA) zum Kfz-Schrauben erst im nächsten Schuljahr weiter. Es ist das letzte Treffen der GTA-Gruppe vor den Sommerferien, es wird gegrillt und geplant. Ab dem neuen Schuljahr soll ein alter Trabant repariert werden. Doch der rundlich geschwungene blaue Trabi wurde nun doch schon eher in die Werkstatt gebracht. Deshalb konnten die Schüler nicht still halten und haben den Oldtimer schon mal grundlegend untersucht.

Als Nächstes rollte eine Schwalbe in die angemietete Werkstatt. Anton, einer der Schüler, stellte den Kontakt zu einem Bekannten her, der das Retro-Moped dem Projekt überließ. So konnte in der GTA am gesamten Gefährt gearbeitet werden. Nachdem die Schwalbe wieder auf Vordermann gebracht war, konnten sich die Schüler über die nächste, noch größere Herausforderung freuen. Der gleiche Spender stellte ihnen einen alten Trabi auf den Hof.