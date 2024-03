Schwalbe, Sperber, Spatz und Star – und viele S50-er waren da: Am Karfreitag fand in der Sächsischen Schweiz zum dritten Mal die Simson-Ausfahrt "Kohli-Hall" statt. Rund 600 Fans hatten sich am Vormittag mit ihren Zweirädern auf einem Parkplatz in Bad Schandau versammelt, um gemeinsam durch die Sächsische Schweiz zu fahren, über Sebnitz, Hinterhermsdorf und durch das Kirnitzschtal zurück nach Bad Schandau und weiter zum Ziel an der namensgebenden Kohlmühle.