Die Frauenkirche in Dresden ist in dieser Woche ebenfalls wegen der alljährlichen Reinigungsarbeiten geschlossen. Bis Sonnabend werden Handwerker, Restauratoren und Reinigungskräfte den Innenraum wieder auf Vordermann bringen, wie die Stiftung Frauenkirche mitteilte. In Nordkapelle soll das Gemäuer zudem auf Salze untersucht werden, weshalb ein Gerüst bis zur Höhe der Orgelempore errichtet wurde.



Im Laufe der Woche würden rund 40 Fachleute verschiedener Gewerke vor Ort sein, hieß es. Die Stiftung investiert nach eigenen Angaben etwa 50.000 Euro in die Putz- und Instandhaltungsaktion und dabei von der Fördergesellschaft der Frauenkirche unterstützt.