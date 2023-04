Der Anlass für die Ausstellung mit dem Titel "Unter einen Hut. 1423 - Ein Wettiner wird Sachse" ist die Verleihung der sächsischen Kurwürde an die Wettiner, mit der die Markgrafschaft Meißen in besagtem Jahr zum Kurfürstentum wurde. Laut Schlösserland soll beleuchtet werden, welche Privilegien und Ämter mit der Kurwürde verbunden waren, wie das Land zu seinem Namen kam, was die Wettiner mit dem Titel und ihrem Wahlrecht für Sachsen bewegten oder auch wie die Machtstrukturen des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation damals aussahen. Die Ausstellung soll am 9. September eröffnen und für ein Jahr in Meißen zu sehen sein.