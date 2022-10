Öffentlicher Nahverkehr Wegen Einnahmeminus bei DVB: Stadt Dresden will Preise für Bus, Bahn und Parken erhöhen

Nutzer des Dresdner Nahverkehrs müssen sich auf deutlich höhere Ticketpreise einstellen. In den Jahren 2023 und 2024 sollen sich die Fahrpreise im Schnitt um bis zu acht Prozent erhöhen. Damit würde der Einzelfahrschein an der 3-Euro-Grenze kratzen. Gleichzeitig werden auch Autofahrer stärker zur Kasse gebeten. Die Parkgebühren sollen um bis zu 25 Prozent steigen. Mit den Mehreinnahmen will Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) Millionenverluste der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) ausgleichen.