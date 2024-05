Grüne E-Mopeds mit dem Schriftzug "emmy" stehen seit 1. Mai an vielen Stellen im Stadtgebiet von Dresden. Zum Start hat die Electric Mobility Concepts GmbH aus Berlin 300 ihrer Mopeds im Einsatz, sagte Geschäftsführer Christopher Schech bei der Vorstellung des neuen Verleihs in Dresden.

Warum er mit dem Angebot nach Dresden kommt? Das Stadtgebiet sei groß in der Fläche und deshalb gut geeignet für den E-Moped-Verleih. Denn mit den bis zu 45 km/h schnellen Rollern ließen sich weitere Strecken in kürzerer Zeit zurücklegen als etwa mit E-Scootern. Am ersten Tag des Verleihs seien bereits 130 Roller gebucht worden, so Schech.