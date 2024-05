Zu Beginn der Partie waren es zunächst die Arminen, die ordentlich Betrieb machten und mit viel Ballbesitz starteten. Erste Vorstöße der Gäste mündeten nach acht Minuten in einem Kopfball von Kaito Mizuta, den Martin Männel aber problemlos aufnehmen konnte. Aue wirkte dagegen ein wenig müde, sodass folgerichtig auch die erste Großchance der Partie den Bielefeldern gehörte. Can Özkan hatte nach tollem Dribbling einfach mal Richtung oberes Eck abgezogen, doch Männel verhinderte mit den Fingerspitzen noch den Einschlag (16.).

Das weiterhin eher chancenarme Spiel drohte zu diesem Zeitpunkt weiter in Richtung der Arminen zu kippen – doch die Gäste hatten ihre Rechnung ohne Marco Schikora gemacht. Im Anschluss an einen gut getretenen Freistoß von Stefaniak stieg der Auer Verteidiger am Fünfmeterraum am Höchsten und traf zum viel umjubelten 1:0 (76.).