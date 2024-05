Dynamo begann engagiert, kam aber zunächst nicht durch die konsequent verteidigende Verler Hintermannschaft. Nach einer Viertelstunde ergab sich dann die erste große Chance für die Gastgeber: Eine Flanke von Meier verlängerte Stefan Kutschke per Kopf, am langen Pfosten köpfte Tom Zimmerschied den Ball an den rechten Außenpfosten (17.). Anschließend jedoch offenbarten die Sachsen große Lücken in der Rückwärtsbewegung: Einen schnellen Gegenangriff schloss der völlig freistehende Lars Lokotsch per Kopf nach Flanke zum 0:1 ab (21.).