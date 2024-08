Die Gärtner im Schlosspark Pillnitz können künftig auf einen elektronischen Helfer der besonderen Art bauen: Ein Gießroboter, der sich an einer Tankstelle selbst befüllt und sich auf ein Rufsignal hin in Schrittgeschwindigkeit zu der Stelle bewegt, wo Kübelpflanzen gegossen werden müssen. Der Prototyp des Roboters fasst gut 400 Liter Wasser und soll künftig auch für andere Gartenarbeiten zum Einsatz kommen. In seiner jetzigen Gestalt ist er als halbautonomer Roboter unterwegs. Das Gießen an der Pflanze muss der Gärtner mit einem am Robotertank befestigten Schlauch übernehmen.