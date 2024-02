Im März startet das Bundeskriminalamt (BKA) eine Befragung zum Sicherheitsgefühl und zur Kriminalität in Sachsen. Die Befragung erfolge im Rahmen der Studie "Sicherheit und Kriminalität in Deutschland" des BKA und der Polizeien der Länder, teilt das Innenministerium mit. Bundesweit würden insgesamt mehr als 186.000 Personen ab 16 Jahren dazu einen Fragebogen per Post zugeschickt bekommen. In Sachsen werden 6.600 Menschen befragt.