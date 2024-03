In mehreren Städten in Sachsen steht der Nahverkehr seit dem Morgen still. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten in Chemnitz, Dresden, Leipzig, Plauen und Zwickau zum Warnstreik aufgerufen. Sie sollen von Freitagfrüh 3 Uhr bis Sonnabendfrüh 3 Uhr ihre Arbeit niederlegen.