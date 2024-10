Sie hätten behauptet, dass am Wohnort des Mannes - einem Wilsdruffer Ortsteil - eine Frau ausgeraubt worden sei. Daraufhin rieten sie ihm, seine Wertsachen in Sicherheit zu bringen. Zu diesem Zweck fragten sie ihn auch nach seinem Vermögen aus und boten an, es zu verwahren.

Zusätzlich forderten sie ihn auf, 5.000 Euro von seinem Konto abzuheben. Angeblich, um eine korrupte Bankmitarbeiterin zu überführen. In der Folge legte der 83-Jährige das Geld und seine EC-Karte in einem Briefumschlag an einem zuvor von den falschen Polizisten angegebenen Ort ab. Als die beiden falschen Polizisten das Geld abholen wollten, wurden sie festgenommen und am 27. September einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Seitdem sind sie in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit.