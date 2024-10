Das Polizeiorchester Sachsen hat am Mittwoch in der Freiberger Nikolaikirche ein besonderes Konzert gegeben. Neben der musikalischen Unterhaltung wurden die Gäste auch über typische Betrugsmaschen aufgeklärt. "Es ist das zweite Präventionskonzert, das wir zu diesem Thema in Freiberg spielen", sagt Anne Güldner vom Polizeiorchester Sachsen. Die Zielgruppe seien ältere Menschen.

Das Konzert war eine Kooperation von Polizei und der Stadt Freiberg. "Wir haben in der Stadt eine niedrige Kriminalitätsrate, aber es gibt immer wieder Situationen, die ältere Leute überfordern", sagt Oberbürgermeister Sven Krüger (parteilos). Die Stadt Freiberg sei seit Jahren Mitglied der Allianz Sichere Sächsische Kommunen und führe in diesem Rahmen Präventionsangebote durch. "Wenn nur ein Betrugsfall durch so eine Veranstaltung wie das Konzert verhindert wird, haben wir schon Erfolg", so Krüger.