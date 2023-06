Bei unserem "Hunger" auf Flächenversiegelung. Wenn Flächen versiegelt sind, können Niederschläge nicht versickern und der Grundwasserspiegel sinkt. Wir nutzen und versiegeln Böden, als gäbe es kein Morgen. Deutschlandweit werden täglich 55 Hektar neu in Anspruch genommen. Zielstellung aus der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie sind maximal 30 Hektar. In Sachsen beträgt die tägliche Neuinanspruchnahme 6,3 Hektar, also ungefähr viereinhalb Fußballfelder. Zielstellung sind seit 2002 maximal zwei Hektar pro Tag. Das ist auch deshalb so kritisch, weil in Deutschland 63 Prozent des Trinkwassers aus dem Grundwasser kommen.