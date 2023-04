8 min

Das normalerweise teilweise überflutete Eisenbahnviadukt von Chanteloube steht über der Wasserlinie am See Serre-Poncon in Südfrankreich. Frankreich verzeichnete die längste Winterdürre seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1959. In ganz Frankreich teilen die Einwohner Bilder von ausgetrockneten Flussbetten oder geschrumpften Seen, ein schockierender Anblick im tiefsten Winter. Bildrechte: dpa