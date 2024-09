Wegen der Weinfeste verstärken der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und die Deutsche Bahn am Wochenende auch die Zugverbindungen der S-Bahn-Linie 1 zwischen Schöna und Meißen. Zusätzliche Waggons und längere Fahrzeiten sollen für eine "bequeme Heimreise" sorgen, sagte Lutz Auerbach, Leiter der Verkehrsabteilung im VVO. Außerdem setze die Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) am Wochenende mehr Busse ein.

Die Weinfeste beschließen in diesem Jahr eine harte Saison für die Winzerinnen und Winzer in Sachsen. Aufgrund von Frostnächten im April waren viele Triebe erfroren. Felix Hößelbarth vom sächsischen Weinbauverband sagte MDR SACHSEN, man rechne mit etwa 70 - 80 Prozent Verlust. "Vielleicht 20 -30 Prozent der Ernte hat überlebt. Das bedeutet in etwa einen Verlust von rund 30 Millionen Euro für die sächsischen Weinbauern", so Hößelbarth. Vor allem Federweißer werde es in diesem Jahr kaum aus Sachsen geben. Die Trauben würden für die Weine gebraucht.