Interessierte können Winzer und deren Arbeit kennenlernen. Zum Programm gehören Weinwanderungen, Keller- und Technikvorführungen und Musik. So spielt in der Weinerlebniswelt der Sächsischen Winzergenossenschaft Meißen das Dresdner Residenz Orchester. Die Böttcherei Götze in Dresden bietet Schauvorführungen an. Zum Fest rollen drei Sonderbuslinien der Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM). Das Tagesticket gilt auch auf der Elbfähre zwischen Seußlitz und Niederlommatzsch.

Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Aus dem Südwesten zum Pillnitzer Weinberg

Ein beliebter Anlaufpunkt ist in diesem Jahr auch wieder das Weingut Zimmerling in den Pillnitzer Weinbergen. Thomas Mundinger aus Baden-Württemberg zeigt sich begeistert: "Das passt einfach alles wunderbar zusammen. Es ist nicht nur eine Winzerei und ein Weinberg, sondern es ist integriert in ein Gesamtkonzept." Allein das Vinotheksgebäude trage dem Rechnung. Zudem gebe es einen Weinberg mit Skulpturen, freute sich Mundinger, der von seiner Tochter vom "Tag des offenen Weingutes" gehört hatte und zum ersten Mal dabei war.

Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Nach 25 Jahren "Rückkehr" ins Weingut

Etwas vertrauter ist das Weingut in Pillnitz für die Dresdnerin Diana Lakos. Dennoch war sie schon lange nicht mehr da. "Ich war das letzte Mal vor 25 Jahren hier, als ich beruflich mit dem Weingut des Herrn Zimmerling zu tun hatte. Damals habe ich es mit amerikanischen Gästen von Kreuzfahrtschiffen zur Weinverkostung besucht." Es habe sich extrem viel verändert. "Ich bin beindruckt", sagt die Weinliebhaberin, die in den vergangen Jahren zum "Tag des offenen Weingutes" vor allem elbabwärts Weingüter in Richtung Meißen besucht hat.

Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Politische Gespräche beim Glas Wein

Marion Kretzschmar aus Dresden-Pappritz hat unter anderem die Veranstaltung der Winzer Torsten Ballin, Weinbau Martin/Pech und Winzer Lutz Müller an der Weinbergkirche besucht. Ihr geht es neben dem Weingenuss auch um Politik. "Ich möchte die Geselligkeit nutzen, um mit der Bevölkerung über Politik zu diskutieren und vor der Landtagswahl noch meine Meinung zu festigen. Ich finde es schön, hier Anregungen von anderen Besuchern zu bekommen", sagt Kretzschmar.