Zirkustheater-Festival Festival in Dresden zeigt, was zeitgenössischer Zirkus alles kann

22. August 2024, 08:18 Uhr

In Dresden beginnt am Donnerstag das dritte Zirkustheater-Festival. Unter dem Motto "Come Together" zeigen dabei Akrobaten aus aller Welt bis 1. September ihr Können. Zu den Highlights zählen Performances am Flugtrapez im Alaunpark und Ballett auf Fahrrädern in der Altstadt. Organisator Heiki Ikkola vom Dresdner Societaetstheater hofft auf eine vierte Festival-Ausgabe im kommenden Jahr.