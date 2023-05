Am Tag der Arbeit sind laut Deutschem Gewerkschaftsbund (DGB) rund 18.000 Menschen zu Maikundgebungen in Sachsen gekommen. Der DGB hatte in 17 Städten zu Demos und Kundgebungen, Fahrradkorsos, Straßen- und Familienfesten eingeladen. Die zentrale Veranstaltung DGB Sachsen fand in Freiberg statt. Redner war unter anderem DGB-Landeschef Markus Schlimbach. Er forderte eine Offensive für gute Arbeit und stärkere Tarifbindung in Sachsen. Bei den Löhnen hinke Sachsen ebenso hinterher, wie bei den Arbeitsbedingungen. Um Fachkräfte aus dem In- und Ausland zu halten und zu gewinnen, müsse Sachsen deutlich besser werden.