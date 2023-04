Das gesamte Gelände des Miniaturparks Kleine Sächsische Schweiz wird beim Farbenbaden bunt beleuchtet.

Die Idee hierfür stammt aus der Coronazeit.

Parkbesitzer Jan Lorenz hat bereits Pläne für die neue Saison.

Jan Lorenz hat Schweißperlen auf der Stirn. In einer Stunde soll es losgehen, und noch immer streikt einer der Scheinwerfer. 13 Speziallampen sind in dem 8.000 Quadratmeter großen Park verbaut, die sich drehen und bewegen können, dazu hunderte kleiner farbiger LEDs und etliche Nebelmaschinen. Jan Lorenz klettert hoch aufs Dach, schraubt und lötet, und schließlich funktioniert alles. Punkt 18 Uhr geht’s los - und die Leute strömen geradezu!

Idee aus der Corona-Zeit

Die Miniatur-Sandsteinfelsen werden in der Schauwerkstatt der Familie Lorenz selbst hergestellt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In der Kleinen Sächsischen Schweiz kann man an einem Nachmittag die Highlights des Elbsandsteingebirges durchwandern - im Kleinformat. Alles ist da: der Kuhstall, die Barbarine, die Kirnitzschtal-Straßenbahn, etliche Kletterfelsen, berühmte Gebäude wie der Eiserne Aufzug in Bad Schandau, ja sogar eine kleine Elbe mit einem Mini-Schaufelraddampfer. Man kann hindurchspazieren oder mit einer kleinen Eisenbahn hindurchfahren - das ist natürlich vor allem für die Kinder der Hit. Beim Farbenbaden erstrahlt jeder Felsen, jedes Gebäude, alle Bäume in buntem Licht: eine geradezu magische Welt!

Jan Lorenz, der Inhaber des seit 25 Jahren existierenden Familienunternehmens, hatte während der Pandemie eine Vision: "In der Corona-Zeit, wo es so dunkel und düster war, bin ich abends oft durch den Park gegangen und habe alle Lampen und Strahler angeschaltet. Das war so schön, ich habe diese Atmosphäre sehr genossen." Doch außer ihm habe das niemand gesehen, Da habe er sich gedacht, dass er dieses Erlebnis gern mit anderen teilen wollte.

Gebannt erlebt man, wie die berühmten Basteifelsen in wechselndem Licht von grün über blau zu violett immer wieder anders wirken, wie ein winziger Kletterer am Teufelsturm um den nächsten Griff ringt, während es so aussieht, als würden Blitze über ihm zucken. Oder wie ein ICE eine Brücke über die Elbe überquert und sich dabei im Wasser spiegelt.

Begeisterte Besucher

Die Idee: Eine zauberhafte Landschaft in magischem Licht zu erleben, einzutauchen in optische Illusionen, Nebel und sphärische Musik. Die kommt live vom Dresdner Free-Jazzer Hartmut Dorschner, der an seinem elektronischen Musikpult wie in der Kommandozentrale vom Raumschiff Enterprise sitzt und zusammen mit einem Schlagzeug und einer Elektroharfe für die musikalische Untermalung sorgt. Feuerkörbe sorgen für Wärme und gemütliche Plätzchen zum Verweilen, es gibt Bratwurst und auch Glühwein, denn dieser Frühlingsabend ist doch noch recht frisch.

Unter anderem sorgten eine Elektroharfe und ein Synthesizer für ein zur Lichtstimmung passendes Klangbild. Bildrechte: Katrin Claußner Die Gäste - es sind bestimmt an die 200 Leute da - sind begeistert. "Tolle Stimmung!", "Das ist schon tagsüber hier wirklich schön, aber nachts wirkt es wie verzaubert", "Da haben sie sich wirklich etwas Tolles einfallen lassen" - so und ähnlich sind die Kommentare. Die meisten sind Einheimische, die es genießen, dieses Kleinod mal für sich zu haben, bevor alsbald wieder Scharen von Touristen herkommen.

Den Park von den Schienen aus entdecken

Vor allem die beiden Züge der Parkeisenbahn stehen keine Minute still. Große und kleine Besucher sitzen rittlings auf der Miniaturbahn und lassen sich durchs Gelände fahren - vom Startbahnhof "Goßdorf" bis zum Ziel, oben unter dem alten Steinbruch, von dem man einen fantastischen Blick über das Gelände hat. Sogar ein kleiner Tunnel wird durchquert, aber plötzlich herrscht helle Aufregung: Schienenbruch im Tunnel!

Kleine und große Schienen verlaufen durch die Kleine Sächsische Schweiz und laden zum Entdecken aus verschiedenen Perspektiven ein. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Züge stehen still, eine Lok ist entgleist. Aber Jan Lorenz ist ein Mann für alle Fälle. Schnell eilt er mit einer mobilen Schweißausrüstung herbei, zwei Kollegen packen noch mit an, und nach 15 Minuten ist die Schiene wieder ganz. Zwei Mann heben die kleine Lok wieder aufs Gleis, und weiter geht die Fahrt.



Zwischen Felsen und Modeleisenbahn lassen Mitglieder des Modellbauvereins beleuchtete Segelboote, Dampfer und ein Feuerlöschboot auf einem kleinen Teich fahren. Vor allem die Kinder sind hier nicht wegzubekommen.

Pläne für die neue Saison

Am Ende des Abends ist Jan Lorenz hoch zufrieden. Alles hat gut geklappt, der Start in die neue Saison ist gelungen. Und gibt es Pläne für den Park? "Wir feiern ja in diesem Jahr unser 25-jähriges Bestehen. Und dafür haben wir eine tolle neue Miniatur geplant: Wir wollen die traditionelle Schifferfastnacht nachbauen und vor den Bad Schandauer Sieben-Brüder-Häusern platzieren. Am 3. Juni wollen wir das neue Kunstwerk feierlich einweihen." Und nebenbei entstehen in seiner Bildhauerwerkstatt ständig neue Sandsteinminiaturen - derzeit die Herkulessäulen, zwei berühmte Klettergipfel, als Zapfsäulen für ein Gasthaus in Bielatal.