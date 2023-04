Ron Herschel ist zufrieden. An der von ihm organisierten Kohlihall-Ausfahrt mit Simson-Mopeds und anderen DDR-Fabrikaten haben am Karfreitag in der Sächsischen Schweiz rund 500 Fahrer teilgenommen. "Das hat super geklappt. Es waren mehr als erwartet", sagte Herschel MDR SACHSEN. Der Großteil der Mopedfahrer sei aus der Region gekommen. "Es waren aber auch welche aus Rostock und Erfurt dabei. Die hatten die längste Anreise", sagte Herschel.

Die aus einer Bierlaune entstandene Veranstaltung erlebte in diesem Jahr ihre zweite Auflage. Im Vorjahr war sie mit rund 200 Teilnehmenden gestartet. Treffpunkt war um 10 Uhr an einem Discounter in der Dresdner Straße in Bad Schandau. Von dort ging es unter anderem über die Stationen Hocksteinschänke, Deutschlandring und das Polenztal bis zur Kohlmühle.