So findet am Ostermontag am 10. April ein Familienfest mit sorbischen Ostertraditionen und einer Last-Minute-Ostereiersuche statt. Am 1. Mai folgt die offizielle Jubiläumsfeier mit einem Frühlings- und Pflanzenmarkt sowie einem Unterhaltsprogramm mit Gästen wie Heiko Harig, Nicci Schubert und Linda Feller.