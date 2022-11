Nicht jede akute Erkrankung ist ein Fall für die Notaufnahme. Dennoch kann schnelle ärztliche Hilfe erforderlich sein. Für Menschen mit nicht lebensbedrohlichen Symptomen haben die Kassenärzte in Sachsen deshalb die Bereitschaftspraxen etabliert, die an Wochenenden und Feiertagen wie dem Buß- und Bettag für Patientinnen und Patienten da sind. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) teilte mit, der Bereitsschaftsdienst sei für alle Behandlungen zuständig, die nicht bis zum nächsten Werktag warten können.

Klaus Heckemann, Vorstandsvorsitzender der KVS und selbst niedergelassener Arzt, sagte, mit den Bereitschaftspraxen an 39 ausgewählten Klinikstandorten seien in den vergangenen Jahren neue medizinische Versorgungsstrukturen geschaffen worden. In Verbindung mit dem zu den Bereitschaftsdienstzeiten vorgehaltenen Hausbesuchsdienst werde damit eine flächendeckende ambulante Versorgung im Freistaat gewährleistet.