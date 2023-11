Trotzdem nutzt Martin Kohlmann, Parteichef der Freien Sachsen, aktuell die Wege der freiheitlichen Demokratie, um seine Partei zu schützen. Denn Kohlmann, der auch Rechtsanwalt ist, befürchtet, Sachsens Innenminister Armin Schuster will die Partei verbieten. Hausdurchsuchungen im Rahmen eines Verbotsverfahrens müssen laut Kohlmann beim Verwaltungsgericht beantragt werden. Deshalb hätten die Freien Sachsen dort bereits Schutzschriften hingeschickt. Und: "Zum andern haben wir uns zu einer recht ungewöhnlichen Maßnahme entschlossen. Wir haben vor dem sächsischen Verfassungsgericht einen Eilantrag auf Feststellung gestellt, dass der Innenminister nicht befugt ist, uns zu verbieten", sagt Kohlmann.

Während sich der sächsische Innenminister selbst zu den Überlegungen nicht äußern will, sehen Extremismusforscher keine großen Erfolgschancen für ein Parteiverbot. So reiche es nicht, eindeutig und gesichert als verfassungsfeindlich klassifiziert zu sein, sagt Piotr Kocyba vom Leipziger Else-Frenkel-Brunswik-Institut: "Es müsste auch belegt werden, dass diese Bewegung tatsächlich eine Bedrohung für die demokratische Grundordnung in Deutschland ist und davon sind die Freien Sachsen weit entfernt."