Was stattfindet in der extremen Rechten, ist ja eine Neuorganisation des gesamten Lagers. Man weiß, dass man mit einer Person allein, oder mit einer Organisation allein auf Dauer nicht erfolgreich ist. Sondern man braucht verschiedenste Akteure, die in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft unterwegs sind. Und man versucht, diese Vereinzelung wieder aufzuheben durch einen Bewegungsgedanken, wo Doppelmitgliedschaften erwünscht und erlaubt sind.