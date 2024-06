In Leipzig ist die Fanzone für 15.000 Fußballfreunde eröffnet worden. Die Sicherheitsbehörden in Sachsen hoffen beim Eröffnungsspiel Deutshcland gegen Schottland und den folgenden EM-Fußballspielen in Leipzig auf freudige Großereignisse. Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) sagte im MDR SACHSENSPIEGEL: "Solchen sportlichen Großveranstaltungen wohnt immer ein gewisses Gefährdungspotenzial inne - vom Taschendieb, Hooligan bis zum Anschlag. Darauf ist die Polizei in allen Facetten vorbereitet. Konkret gibt es aber keine Bedrohung."